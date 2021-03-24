BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.03.2021 08:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/03/2021 Tarih ve 2021/22 Sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu ile BIST-50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 24/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920071
BIST
13:021.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 25,12
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:027,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:029,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0183
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:02444,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,17
|Açılış
|: 444,11
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AYGAZ
|15,51
|43.319.456
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.683
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.752.245
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.666.532
|% 9,98
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,65
|295.760.820
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|INTEM
|43,22
|2.321.712
|% -1,68
|
|EMKEL
|2,62
|2.638.970
|% -1,13
|
|GARAN
|7,30
|3.161.879.591
|% 1,53
|
|SASA
|47,00
|766.681.840
|% 7,70
|
|SISE
|7,23
|457.150.179
|% 2,26
|
|AKBNK
|4,97
|451.205.789
|% 3,54
|
|PETKM
|5,63
|433.483.747
|% 4,84
|
|GARAN
|7,30
|3.161.879.591
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,27
|238.572.110
|% 3,65
|
|TSKB
|1,41
|143.983.669
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,93
|184.543.165
|% 4,32
|
|AKBNK
|4,97
|451.205.789
|% 3,54
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9471
|7,9521
|% 0,15
|
|Euro
|9,4164
|9,4431
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,8880
|10,9426
|% 0,00
|
|Frank
|8,4777
|8,5288
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1159
|2,1265
|% 0,24
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,02
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.915
|2.990
|26,35
|
|Yarım
|1.409
|1.447
|12,74
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|