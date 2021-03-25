BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.03.2021 08:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST-50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021 ve 24/03/2021 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 25/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920335
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:057,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9585
En Düşük
7,8757
18:059,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1086
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,4960
En Düşük
9,3073
18:05442,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 441,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,18
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9329
|7,9345
|% 0,17
|
|Euro
|9,4244
|9,4935
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,8136
|10,8678
|% 0,04
|
|Frank
|8,4325
|8,4833
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1067
|2,1173
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-1,35
|