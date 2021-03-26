BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.03.2021 08:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST-50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021, 24/03/2021 ve 25/03/2021 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 26/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920749
BIST
11:361.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:367,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:369,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0759
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:36444,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,59
|Açılış
|: 444,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.134.697
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.803.409
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|263.058.458
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,65
|39.788.078
|% -6,78
|
|SEKUR
|33,86
|2.724.856
|% -4,57
|
|BSOKE
|3,67
|61.552.462
|% -4,18
|
|PAMEL
|30,56
|842.343
|% -3,54
|
|GARAN
|7,09
|808.152.892
|% 1,43
|
|SISE
|7,42
|433.404.414
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,83
|334.903.855
|% 8,41
|
|VESTL
|36,86
|311.214.993
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,58
|285.487.907
|% 1,86
|
|GARAN
|7,09
|808.152.892
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|78.729.224
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|230.633.113
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,20
|132.726.976
|% 1,85
|
|SISE
|7,42
|433.404.414
|% 2,77
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9846
|7,9913
|% 0,65
|
|Euro
|9,4150
|9,4315
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9754
|11,0304
|% 1,03
|
|Frank
|8,4561
|8,5071
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1245
|2,1351
|% 0,72
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|1,49
|