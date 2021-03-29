BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.03.2021 08:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda 23/03/2021 ile 26/03/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 29/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.
Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921296
BIST
11:071.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.385
11:078,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0877
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1770
En Düşük
8,0015
11:079,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6345
En Düşük
9,4521
11:07450,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 450,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TRILC
|50,40
|41.312.225
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.921.669
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.084.041
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.881.732
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.030.593
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|122,00
|39.683.157
|% -6,15
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|BJKAS
|6,91
|227.990.971
|% -0,29
|
|SASA
|45,54
|212.564.072
|% 2,71
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|IHLAS
|0,79
|30.103.212
|% 3,95
|
|DOHOL
|3,31
|120.289.892
|% 2,16
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1616
|8,1680
|% 1,09
|
|Euro
|9,6112
|9,6320
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,1535
|11,2095
|% 0,39
|
|Frank
|8,6081
|8,6600
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,32
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
|
Seans Raporu
11:07
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11:15ANELE
Yüzde 4.92 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 296, 559 adet işlem