BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.04.2021 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
ING Menkul Değerler A.Ş.'nin unvanı ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup üye kodunda (GNI) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932438
BIST
17:181.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:188,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:189,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:18467,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,86
|Açılış
|: 467,34
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:18
|CMBTN
|259,60
|11.256.473
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.706.766
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.169.185
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.593.102
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.573.341
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.278.001
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,10
|89.560.536
|% -9,63
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,20
|898.196.428
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.322.568
|% 2,91
|
|EREGL
|19,18
|593.276.422
|% 1,27
|
|SASA
|36,56
|405.833.099
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,12
|384.912.290
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|280.833.570
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|898.196.428
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.322.568
|% 2,91
|
|TSKB
|1,26
|99.130.684
|% 4,13
|
|AKBNK
|4,89
|362.082.701
|% 0,82
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2347
|8,2390
|% 0,61
|
|Euro
|9,9878
|9,9931
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4618
|11,5193
|% 0,68
|
|Frank
|9,0160
|9,0703
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% 0,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-19,00
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,97
|