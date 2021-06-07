BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.06.2021 18:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kendi isteği ile faaliyet izninin iptal edilmesi talebinde bulunan Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'nin (Üye kodu: WWP) Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci ve 24 üncü maddeleri uyarınca faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan aracı kuruluş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 02/06/2021 tarihli ve 2021/20-2 sayılı kararı uyarınca işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940799
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0624
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0492
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05524,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,41
|Açılış
|: 524,65
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5997
|8,6044
|% -0,72
|
|Euro
|10,4905
|10,5009
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,1714
|12,2324
|% -0,52
|
|Frank
|9,5576
|9,6152
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|4,05
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,72
|71,72
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS