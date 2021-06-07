BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kendi isteği ile faaliyet izninin iptal edilmesi talebinde bulunan Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'nin (Üye kodu: WWP) Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci ve 24 üncü maddeleri uyarınca faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan aracı kuruluş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 02/06/2021 tarihli ve 2021/20-2 sayılı kararı uyarınca işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940799BIST