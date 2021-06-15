BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası ile Swap Piyasasında işlem yapma yetkisi bulunan Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye (Üye kodu: NYB) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi kapsamında 10/06/2021 tarihi itibarıyla Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942450BIST