BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKendi talebiyle Borsamız üyeliğinden feragat etmek istediğini bildiren MKS Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin (Üye kodu:WAN) işlem yapma yetkisi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca Borsamız Genel Müdürlüğünün 18/06/2021 tarihli onayıyla iptal edilmiş ve anılan kurum Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943854BIST