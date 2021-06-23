BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.06.2021 18:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kendi talebiyle Borsamız üyeliğinden feragat etmek istediğini bildiren MKS Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin (Üye kodu:WAN) işlem yapma yetkisi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca Borsamız Genel Müdürlüğünün 18/06/2021 tarihli onayıyla iptal edilmiş ve anılan kurum Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943854
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,60
|Açılış
|: 496,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|EUKYO
|8,42
|7.338.381
|% -5,92
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|PGSUS
|78,65
|133.784.625
|% -1,69
|
|BERA
|14,47
|130.848.433
|% -3,21
|
|ODAS
|1,96
|93.899.436
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,16
|54.216.303
|% -1,69
|
|PEKGY
|1,01
|26.756.841
|% 2,02
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|FLAP
|2,72
|40.609.329
|% 9,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6432
|8,6474
|% -0,03
|
|Euro
|10,3317
|10,3384
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0215
|12,0818
|% -0,06
|
|Frank
|9,3765
|9,4330
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,10
|
Seans Raporu
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