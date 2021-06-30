BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kendi isteği ile faaliyet izninin iptal edilmesi talebinde bulunan MKS Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş.'nin (Üye kodu: WAN) Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesi uyarınca 22/06/2021 tarihi itibarıyla faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945222BIST