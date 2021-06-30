BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKendi talebiyle Borsamız üyeliğinden feragat etmek istediğini bildiren Ons Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.'nin (Üye kodu:WAP) işlem yapma yetkisi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca Borsamız Genel Müdürlüğünün 18/06/2021 tarihli onayıyla 01/07/2021 tarihinden itibaren iptal edilmiş ve anılan kurum Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından adı geçen kurumun faaliyet izni iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945225BIST