BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.07.2021 18:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Metiner Kuyumculuk Kıymetli Maden Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yalnızca Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi, Yıldırım Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin ise hem Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi hem de buna bağlı olarak verilmiş olan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasındaki işlem yapma yetkisi, anılan şirketlerin kendi talepleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile ilgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi uyarınca Borsamız Genel Müdürlüğünün onayı ile geçici olarak kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950868
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5842
18:0510,1680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0847
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1477
18:05500,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 500,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.589.964
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5918
|8,5963
|% -0,45
|
|Euro
|10,1598
|10,1680
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8548
|11,9143
|% -0,83
|
|Frank
|9,3371
|9,3934
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2846
|2,2961
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,40
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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