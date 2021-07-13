BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMetiner Kuyumculuk Kıymetli Maden Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yalnızca Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi, Yıldırım Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin ise hem Kıymetli Madenler Piyasasındaki işlem yapma yetkisi hem de buna bağlı olarak verilmiş olan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasındaki işlem yapma yetkisi, anılan şirketlerin kendi talepleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile ilgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi uyarınca Borsamız Genel Müdürlüğünün onayı ile geçici olarak kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950868BIST