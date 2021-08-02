BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 29/07/2021 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş. (Üye kodu: VAQ) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954086BIST