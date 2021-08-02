BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.08.2021 12:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 29/07/2021 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş. (Üye kodu: VAQ) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet gösterecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954086
BIST
14:591.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:598,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0921
|Açılış
|: 8,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
14:599,9260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1105
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
14:59486,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,55
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KTSKR
|24,22
|20.265.857
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.026.333
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.216.928
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.407.257
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.067.628
|% -9,97
|
|KARYE
|9,94
|70.657.474
|% -8,81
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,20
|620.140.586
|% -8,10
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,20
|620.140.586
|% -8,10
|
|GARAN
|8,55
|592.141.044
|% 0,35
|
|ASELS
|15,93
|549.223.163
|% 2,71
|
|THYAO
|12,89
|410.461.624
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,44
|366.500.668
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|366.500.668
|% 2,09
|
|KARSN
|4,20
|620.140.586
|% -8,10
|
|ODAS
|1,31
|185.666.517
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,82
|247.781.236
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|94.395.422
|% -0,76
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3437
|8,3476
|% -1,07
|
|Euro
|9,9209
|9,9282
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,5798
|11,6379
|% -0,99
|
|Frank
|9,1938
|9,2492
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% -0,97
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,99
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|-0,87
|