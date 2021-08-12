BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.08.2021 18:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Metiner Kuyumculuk Kıymetli Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Üye kodu: WMF) ile Yıldırım Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.'nin (Üye kodu: WBT) Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesi uyarınca faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan aracı kuruluşlar, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 09/08/2021 tarihli ve 2021/25-2 sayılı kararı uyarınca işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957726
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0692
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,23
|Açılış
|: 482,52
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5537
|8,5557
|% -0,80
|
|Euro
|10,0715
|10,0877
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8102
|11,8694
|% -0,94
|
|Frank
|9,2460
|9,3017
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2781
|2,2895
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|0,27
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD