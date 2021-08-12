BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Metiner Kuyumculuk Kıymetli Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Üye kodu: WMF) ile Yıldırım Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.'nin (Üye kodu: WBT) Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 24 üncü maddesi uyarınca faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan aracı kuruluşlar, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 09/08/2021 tarihli ve 2021/25-2 sayılı kararı uyarınca işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957726BIST