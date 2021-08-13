BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.08.2021 18:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kasabi Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Üye kodu: WBM) Bakanlık tarafından Borsamız Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü maddesi uyarınca iptal edildiği bildirilmiş olup anılan şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 13/08/2021 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958106
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,21
|Açılış
|: 487,56
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,27
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5279
|8,5347
|% -0,07
|
|Euro
|10,0650
|10,0765
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7871
|11,8462
|% 0,24
|
|Frank
|9,2726
|9,3285
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2678
|2,2791
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|23,82
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,55
|0,17
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,48
|