BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kasabi Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Üye kodu: WBM) Bakanlık tarafından Borsamız Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü maddesi uyarınca iptal edildiği bildirilmiş olup anılan şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 13/08/2021 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958106BIST