BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963286BIST