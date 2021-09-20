BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.09.2021 18:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16/09/2021 tarihli ve 2021/46 sayılı bülteni ile kısmi yetkili aracı kurum statüsündeki Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilme talebinin olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsamız piyasalarına emir iletmek amacıyla doğrudan erişim yetkisi kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964592
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0377
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05490,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 490,99
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6720
|% 0,29
|
|Euro
|10,1648
|10,1779
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8062
|11,8654
|% -0,28
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3053
|2,3168
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,69
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|-1,26
|
Seans Raporu
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