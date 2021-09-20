BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16/09/2021 tarihli ve 2021/46 sayılı bülteni ile kısmi yetkili aracı kurum statüsündeki Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilme talebinin olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsamız piyasalarına emir iletmek amacıyla doğrudan erişim yetkisi kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964592BIST