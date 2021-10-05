BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Kasabi Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Üye kodu: WBM) faaliyet izninin Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in Geçici 3 üncü maddesi uyarınca iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan aracı kuruluş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 09/09/2021 tarihli ve 2021/26-2 sayılı kararı uyarınca işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967117BIST