BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 25/11/2021 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen D Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: DYM) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Borçlanma Araçları ve Swap Piyasalarında yalnızca kendi portföyüne işlem yapmak üzere faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980323BIST