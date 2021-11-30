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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.11.2021 18:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 25/11/2021 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen D Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: DYM) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Borçlanma Araçları ve Swap Piyasalarında yalnızca kendi portföyüne işlem yapmak üzere faaliyet gösterecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980323


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Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
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Gümüş Gr. 9,76 9,78 0,35  
B. Petrol 70,66 70,66 -2,56  
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