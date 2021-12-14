BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.12.2021 18:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/01/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983156
BIST
11:482.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,61
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.151
11:4814,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2781
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
11:4816,5511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3385
|Açılış
|: 16,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
11:48831,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 12,13
|Açılış
|: 831,74
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOGUB
|3,85
|2.980.953
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.775.602
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.106.028
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MERIT
|31,80
|46.194.576
|% -7,34
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|QUAGR
|13,49
|44.944.198
|% -6,90
|
|ALBRK
|2,02
|59.995.055
|% -6,48
|
|ATLAS
|1,36
|3.495.422
|% -6,21
|
|THYAO
|23,94
|2.393.101.356
|% 6,02
|
|GARAN
|12,15
|1.452.848.080
|% -0,08
|
|SISE
|16,18
|1.250.399.561
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,84
|1.009.670.952
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,76
|958.524.687
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|958.524.687
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,84
|1.009.670.952
|% -1,54
|
|TSKB
|1,71
|447.425.838
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,24
|164.932.184
|% -1,59
|
|GARAN
|12,15
|1.452.848.080
|% -0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6744
|% 1,93
|
|Euro
|16,5350
|16,5511
|% 2,09
|
|Sterlin
|19,3356
|19,4326
|% 1,89
|
|Frank
|15,7486
|15,8434
|% 1,55
|
|Riyal
|3,8828
|3,9023
|% 1,50
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,71
|
|Altın Gr.
|829
|830
|9,89
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|0,13
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,45
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SISE, DOHOL
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PGSUS, BIMAS
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 58 artarak (% 0.34 ) 1, 931
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SONME, EUHOL, TETMT, DOBUR, DOGUB, NIBAS
-
12:00
TACTR, EUHOL, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında