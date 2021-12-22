BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.12.2021 08:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 20/12/2021 ve 21/12/2021 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 22/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985338
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,0517
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1382
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,9820
18:0513,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1098
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,6078
18:05698,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -8,83
|Açılış
|: 698,56
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
695,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0212
|12,0543
|% -1,11
|
|Euro
|13,6605
|13,7317
|% -0,78
|
|Sterlin
|16,0082
|16,0885
|% -1,51
|
|Frank
|13,0348
|13,1133
|% -1,39
|
|Riyal
|3,1940
|3,2100
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,78
|
|Altın Gr.
|699
|699
|-9,06
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,86
|-0,10
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem