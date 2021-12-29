BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.12.2021 08:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 28/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 29/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986792
BIST
15:321.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 42,55
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.894
En Düşük
1.829
15:3212,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 5,75%
|| 0,6802
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,5020
En Düşük
11,7593
15:3214,1305
En Yüksek
|Değişim
|: 5,56%
|| 0,7441
|Açılış
|: 14,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,1305
En Düşük
13,3150
15:32719,72
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 33,27
|Açılış
|: 719,98
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler15:30
|RTALB
|22,52
|134.911.928
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|42.368.971
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|RODRG
|21,16
|6.624.475
|% 9,30
|
|AVOD
|4,82
|66.386.461
|% 8,80
|
|KLNMA
|17,70
|68.131
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|2.382.934
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,15
|10.778.416
|% -8,81
|
|NUGYO
|5,70
|32.281.742
|% -8,06
|
|ULUSE
|61,80
|1.554.551
|% -7,76
|
|EREGL
|29,04
|1.375.166.604
|% 4,39
|
|GARAN
|11,48
|1.308.636.768
|% 2,14
|
|THYAO
|21,16
|1.023.497.092
|% 3,32
|
|SASA
|53,05
|1.017.382.136
|% 0,47
|
|SISE
|13,82
|903.627.655
|% 3,06
|
|YKBNK
|3,46
|624.779.762
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,19
|395.986.499
|% -0,45
|
|GARAN
|11,48
|1.308.636.768
|% 2,14
|
|KRDMD
|9,30
|803.680.677
|% 3,45
|
|PETKM
|7,99
|652.875.160
|% 2,17
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4808
|12,5026
|% 5,76
|
|Euro
|14,1021
|14,1234
|% 5,51
|
|Sterlin
|16,6627
|16,7462
|% 5,23
|
|Frank
|13,4902
|13,5714
|% 5,07
|
|Riyal
|3,3043
|3,3209
|% 5,30
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,63
|
|Altın Gr.
|719
|719
|32,51
|
|Cumhuriyet
|4.852
|4.926
|204,00
|
|Tam
|4.821
|4.947
|200,26
|
|Yarım
|2.330
|2.393
|96,87
|
|Çeyrek
|1.169
|1.197
|48,44
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,39
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|-0,36
|
Seans Raporu
15:30
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15:45XU100
Endeks 1, 889 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 16, 322.00 milyon TL de
-
15:45KAREL
Yüzde 6.65 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 729 adet işlem
-
15:43KAREL
Yüzde 6.47 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 456, 124 adet işlem
-
15:42DERHL
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 414 adet işlem
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KRDMD, TCELL