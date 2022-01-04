BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.01.2022 08:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 03/01/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 04/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988542
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1629
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1863
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05773,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 14,84
|Açılış
|: 773,84
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|MERCN
|10,00
|13.717.088
|% 0,00
|
|OLMK
|7,89
|1.345.478
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|MERCN
|10,00
|13.717.088
|% 0,00
|
|OLMK
|7,89
|1.345.478
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2154
|13,2312
|% 1,25
|
|Euro
|14,9212
|14,9881
|% 1,26
|
|Sterlin
|17,9925
|18,0828
|% 2,25
|
|Frank
|14,5351
|14,6227
|% 2,38
|
|Riyal
|3,5589
|3,5767
|% 2,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,15
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,84
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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10:04XU100
Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA