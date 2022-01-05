BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.01.2022 08:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 04/01/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 05/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988822
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
0
En Düşük
0
18:0513,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0561
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,3435
18:0515,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0623
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0788
18:05784,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,63
|Açılış
|: 784,63
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|15,64
|74.327.815
|% 1,30
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,67
|28.302.517
|% 0,00
|
|ULKER
|18,45
|67.246.905
|% 0,00
|
|TCELL
|19,64
|182.241.639
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,67
|28.302.517
|% 0,00
|
|ULKER
|18,45
|67.246.905
|% 0,00
|
|TCELL
|19,64
|182.241.639
|% 0,00
|
|ISMEN
|22,98
|46.804.864
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4271
|13,4617
|% 0,40
|
|Euro
|15,1742
|15,2190
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,1321
|18,2231
|% 0,29
|
|Frank
|14,6165
|14,7046
|% 0,32
|
|Riyal
|3,5663
|3,5842
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,45
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında