BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.01.2022 08:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 05/01/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 06/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989181
BIST
11:042.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.015
En Düşük
1.978
11:0413,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0615
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,5915
11:0415,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0771
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
11:04796,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,74
|Açılış
|: 796,60
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.718.922
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|RALYH
|12,85
|32.711.940
|% 6,99
|
|PSDTC
|28,26
|9.346.591
|% 5,45
|
|ELITE
|22,04
|44.259.785
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,08
|31.595.893
|% -9,46
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|BASCM
|10,15
|2.538
|% -3,33
|
|THYAO
|24,82
|1.007.227.940
|% 3,85
|
|EREGL
|30,70
|603.854.252
|% -0,52
|
|SISE
|14,56
|525.661.128
|% 1,04
|
|PETKM
|9,15
|479.798.834
|% 3,51
|
|KRDMD
|10,28
|399.122.083
|% -0,19
|
|PETKM
|9,15
|479.798.834
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,49
|174.587.205
|% -0,57
|
|TSKB
|1,51
|69.044.356
|% 0,67
|
|ODAS
|1,38
|60.002.918
|% 0,00
|
|THYAO
|24,82
|1.007.227.940
|% 3,85
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7114
|13,7147
|% 0,34
|
|Euro
|15,5039
|15,5408
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,4966
|18,5894
|% 0,26
|
|Frank
|14,8839
|14,9736
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6488
|3,6671
|% 0,66
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-9,06
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,25
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-0,52
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17HURGZ
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 828, 302 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TKFEN, TCELL
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.46 ) 1, 803
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUBVC, UZERB, DOBUR
-
11:16
ALCTL, AYGAZ, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında