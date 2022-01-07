BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.01.2022 08:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 06/01/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 07/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989648
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0036
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7466
18:0515,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0252
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,6882
En Düşük
15,5414
18:05795,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,91
|Açılış
|: 795,51
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,01
|44.200.512
|% 0,00
|
|SANEL
|6,59
|4.818.097
|% 0,00
|
|RODRG
|16,76
|1.268.266
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,20
|1.315.460
|% 0,00
|
|SEKUR
|18,01
|44.200.512
|% 0,00
|
|SANEL
|6,59
|4.818.097
|% 0,00
|
|RODRG
|16,76
|1.268.266
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,20
|1.315.460
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7985
|13,8008
|% -0,30
|
|Euro
|15,5921
|15,6621
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,6711
|18,7648
|% 0,30
|
|Frank
|14,9503
|15,0404
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6723
|3,6907
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|795
|796
|1,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM