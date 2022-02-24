BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.02.2022 09:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24/02/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003952
BIST
13:181.850
En Yüksek
|Değişim
|: -8,22%
|| -165,76
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.850
13:1814,2159
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3988
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
13:1816,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,3587
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
13:18900,96
En Yüksek
|Değişim
|: 6,19%
|| 52,55
|Açılış
|: 900,96
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
901,15
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ALKA
|17,51
|32.831.271
|% 8,09
|
|PETUN
|20,42
|30.310.894
|% 6,74
|
|ULUUN
|6,63
|104.738.011
|% 6,59
|
|HUNER
|2,55
|521.741.768
|% 5,37
|
|VANGD
|4,39
|15.007.600
|% 2,81
|
|ODAS
|1,26
|131.338.498
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|10.255.537
|% -10,00
|
|ESEN
|27,36
|31.065.176
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|10.888.466
|% -10,00
|
|BASGZ
|10,80
|31.877.266
|% -10,00
|
|EREGL
|28,72
|1.644.102.193
|% -5,59
|
|THYAO
|25,28
|1.446.870.784
|% -9,97
|
|GARAN
|11,09
|1.091.100.520
|% -4,64
|
|KRDMD
|10,74
|868.642.112
|% -8,36
|
|YKBNK
|3,54
|576.994.062
|% -9,69
|
|HUNER
|2,55
|521.741.768
|% 5,37
|
|YKBNK
|3,54
|576.994.062
|% -9,69
|
|EKGYO
|1,99
|209.863.187
|% -9,95
|
|ODAS
|1,26
|131.338.498
|% -10,00
|
|GARAN
|11,09
|1.091.100.520
|% -4,64
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2024
|14,2131
|% 2,87
|
|Euro
|15,9518
|16,0607
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,0197
|19,1151
|% 1,95
|
|Frank
|15,3463
|15,4388
|% 2,40
|
|Riyal
|3,7757
|3,7947
|% 2,84
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,89
|
|Altın Gr.
|896
|896
|48,01
|
|Cumhuriyet
|5.967
|6.057
|344,00
|
|Tam
|5.951
|6.101
|358,51
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|173,42
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|86,72
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,71
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,36
|