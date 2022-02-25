BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.02.2022 08:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 25/02/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004322
BIST
14:021.920
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 68,34
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:0214,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0488
|Açılış
|: 14,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:0215,7737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0718
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:02866,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 10,72
|Açılış
|: 866,09
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.632.814
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|109.372.769
|% -6,52
|
|PRKAB
|32,00
|14.730.818
|% -4,42
|
|PKENT
|406,00
|11.298.897
|% -4,38
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,20
|2.568.643
|% -3,55
|
|THYAO
|26,46
|4.095.976.259
|% 4,67
|
|EREGL
|30,10
|1.472.231.539
|% 3,51
|
|GARAN
|11,34
|825.882.139
|% 3,00
|
|KRDMD
|11,02
|680.947.467
|% 4,45
|
|SASA
|45,38
|661.792.998
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,02
|357.907.960
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,61
|579.872.910
|% 2,27
|
|THYAO
|26,46
|4.095.976.259
|% 4,67
|
|KLGYO
|0,86
|109.372.769
|% -6,52
|
|HUNER
|2,75
|339.383.219
|% 3,38
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0718
|% 0,35
|
|Euro
|15,7307
|15,7737
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7944
|18,8887
|% 0,44
|
|Frank
|15,1547
|15,2460
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7437
|3,7625
|% 0,51
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,89
|
|Altın Gr.
|865
|866
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|-0,05
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 64 artarak (% 3.80 ) 2, 149
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, THYAO
-
14:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLGYO, AKPAZ
-
14:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVN, ISBTR
-
14:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, GARAN