BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.02.2022 08:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 24/02/2022 ve 25/02/2022 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 28/02/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004957
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0514,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2959
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
18:0515,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1854
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05865,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 27,05
|Açılış
|: 864,27
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,38
|17.239.448
|% 0,00
|
|ADEL
|27,94
|7.170.841
|% 0,00
|
|ADESE
|0,65
|31.109.373
|% 0,00
|
|AEFES
|26,84
|43.934.451
|% 0,00
|
|AFYON
|3,01
|17.705.852
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,38
|17.239.448
|% 0,00
|
|ADEL
|27,94
|7.170.841
|% 0,00
|
|ADESE
|0,65
|31.109.373
|% 0,00
|
|AEFES
|26,84
|43.934.451
|% 0,00
|
|AFYON
|3,01
|17.705.852
|% 0,00
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 0,00
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 0,00
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 0,00
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 0,00
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% 0,00
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0665
|14,0914
|% 2,14
|
|Euro
|15,7582
|15,8158
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7910
|18,8852
|% 1,86
|
|Frank
|15,1673
|15,2587
|% 2,16
|
|Riyal
|3,7474
|3,7662
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|19,01
|
|Altın Gr.
|865
|865
|26,29
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,27
|
|B. Petrol
|98,90
|98,90
|4,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem