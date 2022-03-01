BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.03.2022 08:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 28/02/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 01/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005626
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0225
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,8663
En Düşük
13,7651
18:0515,5194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0524
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,5994
En Düşük
15,4598
18:05847,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,72
|Açılış
|: 847,79
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8096
|13,8221
|% -0,16
|
|Euro
|15,4438
|15,5194
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,4985
|18,5913
|% -0,18
|
|Frank
|14,9954
|15,0857
|% -0,35
|
|Riyal
|3,6746
|3,6931
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-3,39
|
|Altın Gr.
|846
|847
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|-0,06
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,12
|