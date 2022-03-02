BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.03.2022 08:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 01/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 02/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006371
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0514,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1151
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0147
En Düşük
13,8221
18:0515,6562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1494
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6562
En Düşük
15,4208
18:05867,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,33
|Açılış
|: 867,64
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
871,21
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9753
|14,0390
|% 1,03
|
|Euro
|15,5350
|15,6677
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,4981
|18,5908
|% 0,23
|
|Frank
|15,1103
|15,2013
|% 0,29
|
|Riyal
|3,7057
|3,7243
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-7,31
|
|Altın Gr.
|867
|867
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem