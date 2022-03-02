BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.03.2022 10:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006398
BIST
10:091.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.976
En Düşük
1.962
10:0914,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1677
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
10:0915,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1529
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:09875,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,07
|Açılış
|: 875,04
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|UFUK
|19,47
|307.120
|% 6,34
|
|LIDFA
|4,38
|121.173
|% 6,05
|
|MERIT
|31,00
|3.800.007
|% 5,80
|
|MMCAS
|2,59
|13.131
|% 5,71
|
|KARYE
|15,87
|7.794.394
|% -8,16
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|7.900.773
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,40
|358.533.904
|% 1,14
|
|THYAO
|25,10
|169.691.602
|% -0,63
|
|ASELS
|23,20
|149.721.565
|% -3,33
|
|EREGL
|32,90
|146.852.280
|% -0,84
|
|TUPRS
|195,50
|84.694.477
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,40
|358.533.904
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,00
|19.518.781
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,61
|34.280.836
|% -0,55
|
|ODAS
|1,30
|11.559.935
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|11.465.992
|% -0,76
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0577
|14,0645
|% 1,22
|
|Euro
|15,5881
|15,6320
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6101
|18,7035
|% 0,84
|
|Frank
|15,2221
|15,3138
|% 1,03
|
|Riyal
|3,7346
|3,7533
|% 1,18
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-6,33
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,59
|