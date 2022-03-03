BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.03.2022 08:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 02/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 03/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006717
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1136
En Düşük
13,9691
18:0515,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7495
En Düşük
15,5464
18:05870,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,39
|Açılış
|: 871,74
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
873,84
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1017
|14,1136
|% 0,17
|
|Euro
|15,6618
|15,7495
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,8033
|18,8976
|% -0,10
|
|Frank
|15,2238
|15,3155
|% -0,15
|
|Riyal
|3,7380
|3,7567
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|872
|872
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT