BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.03.2022 08:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 09/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 10/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008943
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6898
En Düşük
14,6097
18:0516,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0469
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3194
En Düşük
16,1888
18:05932,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,57
|Açılış
|: 931,47
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6442
|14,6475
|% -0,01
|
|Euro
|16,1809
|16,2916
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2273
|19,3238
|% -0,07
|
|Frank
|15,7153
|15,8099
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-12,61
|
|Altın Gr.
|933
|933
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,28
|