BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.03.2022 08:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 15/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 16/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010757
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
0
En Düşük
0
17:5914,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
17:5916,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1158
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
17:59908,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 908,28
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
904,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|26,60
|6.143.479
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|25.948.193
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|ADEL
|26,60
|6.143.479
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|25.948.193
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% 0,00
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 0,00
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,00
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 0,00
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% 0,00
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7124
|14,7414
|% 0,29
|
|Euro
|16,1584
|16,2048
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,1726
|19,2688
|% 0,34
|
|Frank
|15,6230
|15,7171
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9162
|3,9359
|% 0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-2,86
|
|Altın Gr.
|906
|907
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,94
|
Seans Raporu
17:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866