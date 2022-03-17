BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.03.2022 08:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 16/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 17/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010977
BIST
11:202.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 36,27
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:2014,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0643
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:2016,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1211
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:20914,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,00
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YEOTK
|62,75
|7.225.412
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.659.506
|% 9,33
|
|RTALB
|17,13
|34.760.921
|% 5,81
|
|GZNMI
|26,60
|46.179.033
|% 5,47
|
|AYEN
|11,54
|50.616.585
|% 5,20
|
|PKENT
|393,30
|43.776.967
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.221.669
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,99
|1.252.181.284
|% 4,17
|
|EREGL
|35,80
|1.230.831.866
|% 4,43
|
|THYAO
|28,00
|901.031.694
|% 1,08
|
|GARAN
|11,93
|699.471.910
|% 0,59
|
|FROTO
|297,10
|513.673.285
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,26
|213.729.489
|% 1,35
|
|KRDMD
|14,99
|1.252.181.284
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,87
|244.438.229
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,14
|72.377.964
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|699.471.910
|% 0,59
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6697
|14,6851
|% 0,48
|
|Euro
|16,2327
|16,2687
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,2877
|19,3844
|% 0,74
|
|Frank
|15,5410
|15,6346
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9013
|3,9209
|% 0,52
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,63
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,42
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,79
|