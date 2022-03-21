BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.03.2022 08:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 18/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 21/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011628
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8395
En Düşük
14,7777
18:0516,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0299
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4188
En Düşük
16,3493
18:05916,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 916,76
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
918,98
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8296
|14,8394
|% 0,34
|
|Euro
|16,3697
|16,3936
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,4044
|19,5017
|% -0,14
|
|Frank
|15,7865
|15,8816
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9311
|3,9508
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|3,78
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,59
|