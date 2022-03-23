BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.03.2022 08:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 22/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 23/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012159
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
18:0516,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
18:05913,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,91
|Açılış
|: 913,47
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7937
|14,8141
|% -0,06
|
|Euro
|16,3373
|16,3549
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,6000
|19,6983
|% -0,04
|
|Frank
|15,7761
|15,8712
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9341
|3,9538
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-2,06
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem