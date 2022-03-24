BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.03.2022 08:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 23/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 24/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012547
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0073
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
18:0516,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0325
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
18:05923,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,09
|Açılış
|: 923,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
|
|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
|
|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8196
|14,8215
|% -0,05
|
|Euro
|16,2998
|16,3125
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,4909
|19,5886
|% -0,26
|
|Frank
|15,8361
|15,9315
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-1,38
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem