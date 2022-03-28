BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.03.2022 08:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 25/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 28/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013324
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8516
En Düşük
14,8049
18:0516,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05923,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -10,82
|Açılış
|: 923,08
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8432
|14,8491
|% 0,12
|
|Euro
|16,2669
|16,2842
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,4223
|19,5197
|% -0,35
|
|Frank
|15,8103
|15,9056
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9419
|3,9617
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,78
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem