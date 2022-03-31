BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
31.03.2022 08:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 30/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 31/03/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014266
BIST
10:152.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,97
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.236
10:1514,6476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0055
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:1516,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:15907,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,28
|Açılış
|: 907,72
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ISFIN
|3,69
|107.421.855
|% 7,58
|
|BRSAN
|28,40
|20.006.035
|% 5,81
|
|ASUZU
|71,45
|25.704.115
|% 5,07
|
|BRYAT
|387,80
|18.858.928
|% 3,94
|
|CMENT
|28,88
|49.096
|% 3,88
|
|KAPLM
|57,00
|1.523.032
|% -4,44
|
|DGGYO
|9,72
|104.192
|% -2,80
|
|KENT
|205,00
|489.745
|% -2,80
|
|AYEN
|13,46
|959.143
|% -2,04
|
|DZGYO
|2,57
|8.141.384
|% -1,91
|
|THYAO
|32,40
|478.291.265
|% 0,68
|
|GARAN
|12,24
|416.629.608
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,18
|353.136.624
|% 1,54
|
|KARSN
|5,51
|190.736.787
|% 3,77
|
|YKBNK
|4,11
|165.957.430
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,11
|165.957.430
|% -0,24
|
|KARSN
|5,51
|190.736.787
|% 3,77
|
|GARAN
|12,24
|416.629.608
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,69
|107.421.855
|% 7,58
|
|KRDMD
|15,18
|353.136.624
|% 1,54
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6375
|14,6426
|% -0,07
|
|Euro
|16,3455
|16,3677
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1890
|19,2852
|% -0,06
|
|Frank
|15,8000
|15,8952
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8930
|3,9125
|% -0,07
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,17
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,70
|
Seans Raporu
10:13
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10:27
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10:27XU050
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