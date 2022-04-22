BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.04.2022 18:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 19/04/2022 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Destek Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: DTB) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Borçlanma Araçları Piyasasında, Para Piyasasında, Swap Piyasası Para Swap Pazarı ile Kıymetli Madenler Swap Pazarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yalnızca kendi portföyüne işlem yapmak şartıyla faaliyet gösterecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023172
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0427
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0317
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59916,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,08
|Açılış
|: 916,47
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7372
|14,7436
|% 0,28
|
|Euro
|15,8997
|15,9166
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,9000
|18,9948
|% -1,04
|
|Frank
|15,3402
|15,4326
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,71
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,64
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS