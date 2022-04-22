BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 19/04/2022 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Destek Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: DTB) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Borçlanma Araçları Piyasasında, Para Piyasasında, Swap Piyasası Para Swap Pazarı ile Kıymetli Madenler Swap Pazarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında yalnızca kendi portföyüne işlem yapmak şartıyla faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023172BIST