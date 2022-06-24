BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası, Para Piyasası ve Swap Piyasasında işlem yapma yetkisi bulunan Şekerbank T.A.Ş.'ye (Üye kodu: SEK) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039202BIST