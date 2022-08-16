BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi iptal edilen Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: EKM), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/08/2022 tarihli ve 2022/20-8 sayılı toplantısında alınan karar ile işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055968BIST