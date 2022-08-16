BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin unvanı Trıve Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (IME) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055969BIST