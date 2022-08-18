BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 17/08/2022 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Colendi Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: COL) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup Pay Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056752BIST