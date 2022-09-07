BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDar Yetkili Aracı Kurum statüsünden Kısmi Yetkili Aracı Kurum statüsüne geçen Borsamız üyesi Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu: RKM) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olup, Pay Piyasasında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında ve Borçlanma Araçları Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061110BIST