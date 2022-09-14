BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.09.2022 08:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 14/09/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062944
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.715
En Düşük
3.427
18:1018,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10999,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 999,10
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2473
|18,2608
|% 0,06
|
|Euro
|18,2197
|18,2339
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9584
|21,0635
|% 0,22
|
|Frank
|18,9159
|19,0298
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8424
|4,8667
|% 0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,00
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,48
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO