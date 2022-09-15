BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.09.2022 08:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 15/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063246
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
0
En Düşük
0
18:0518,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
18:0518,2629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05990,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 990,51
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|56,60
|89.081.165
|% 150,00
|
|CEOEM
|12,55
|15.027.120
|% 4,15
|
|DERHL
|8,39
|19.183.484
|% 0,00
|
|INDES
|9,50
|34.508.518
|% 0,00
|
|DGATE
|12,46
|5.843.092
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,00
|111.652.151
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,15
|388.992.531
|% 0,00
|
|AGYO
|5,72
|47.320.268
|% 0,00
|
|ADEL
|32,48
|7.916.942
|% 0,00
|
|ADESE
|1,19
|235.878.421
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 0,00
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2505
|18,2667
|% 0,21
|
|Euro
|18,2363
|18,2636
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9674
|21,0725
|% -0,09
|
|Frank
|18,8783
|18,9920
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8427
|4,8670
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,15
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.698
|6.772
|-20,00
|
|Yarım
|3.264
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS