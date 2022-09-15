BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarReel Kapital Menkul Değerler A.Ş.'nin unvanı TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (RKM) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063396BIST