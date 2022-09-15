BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.09.2022 19:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/10/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063459
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1002
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05977,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -17,94
|Açılış
|: 977,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.874.985
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|97.141.271
|% 9,91
|
|KIMMR
|9,33
|111.801.719
|% 9,89
|
|ULUFA
|5,23
|119.848.979
|% 9,87
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|KLRHO
|24,56
|237.360.131
|% -9,97
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|SISE
|26,66
|3.240.212.988
|% 0,45
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ZOREN
|3,16
|885.718.641
|% 8,59
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.021.230.157
|% -9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2512
|18,2684
|% 0,22
|
|Euro
|18,2887
|18,3090
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8812
|20,9859
|% -0,50
|
|Frank
|18,9280
|19,0420
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8468
|4,8711
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-32,04
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-20,25
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.610
|6.697
|-95,00
|
|Yarım
|3.221
|3.274
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında